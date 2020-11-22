اختفاء فتاة في ظروف غامضة بشبين القناطر

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شهدت قرية كفر طحا التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، تغيب فتاة بعمر السابعة عشر عن منزلها منذ يوم الخميس الماضي.



وقال حمدي ممدوح، والد الفتاه المتغيبة "إسراء"، ابنتي خرجت منذ الساعة السابعة صباحا يوم الخميس الماضي لتذهب للعمل، ولم تعد حتى الأن، وبحثت عنها بكل مكان، وسألت أصدقائها ولم أعثر عليها.



كان قد تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي على صفحات الفيس بوك، بمدينة شبين القناطر صورا للفتاه المتغيبة، لمساعده أسرتها في الوصول إليها، وسط دعوات الكثيرين بعودتها بسلام.