ترامب: بذلنا جهودا تاريخية لحماية البيئة في أمريكا والعالم

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:22 م
ترامب
ترامب
وكالات
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شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الإشراف على البيئة يمثل "التزاما مقدسا" لإدارته، واصفا جهودها في سبيل حماية البيئة في البلاد والعالم بـ"التاريخية".

 

وقال ترامب، في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال الفعالية الثانية حول الحفاظ على الأرض على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة افتراضيا برئاسة السعودية، إن الحكومة الأمريكية خلال السنوات الأربع الماضية اتخذت "خطوات مذهلة" لضمان أن تكون الولايات المتحدة من بين الدول الأنظف هواء ومياها على مستوى العالم

 

وأشار الرئيس الأمريكي إلى استثمار إدارته أكثر من 38 مليار دولار في البنية التحتية للمياه، بما يشمل ملايين الدولارات لمنع تعرض الأطفال للرصاص في مياه الشرب.

 

كما لفت ترامب إلى تعهد الإدارة الأمريكية بزرع مليار شجرة ضمن مبادرة تريليون شجرة، وذكر بتبنيه "قانون الهواء الطلق"، واصفا إياه بـ"أهم استثمار في الحدائق الوطنية الأمريكية منذ أكثر من قرن".

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