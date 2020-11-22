"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تأجيل حفل تأبين الراحل محمود ياسين

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:49 م
محمود ياسين
محمود ياسين
يارا أحمد
Advertisements
تواصل "الفجر الفني" مع المخرج المسرحي ناصر عبد المنعم مخرج حفل تأبين الفنان الراحل محمود ياسين، وأكد أنه تم تأجيله.

وأوضح المخرج ناصر عبدالمنعم، أن الفنان محمود ياسين قيمة فنية كبيرة ونجم في المسرح والسينما والتليفزيون ولذلك لابد أن نقدم له تأبينا يليق بمكانته الفنية وقيمته كفنان عربي كبير أثرى الفن المصري بالكثير من الأعمال مشيرا أن سيب التأجيل هو أن يتم تقديم حفل يليق بمكانته علي المسرح القومي.

يذكر أن الفنان محمود ياسين حقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان).

كما قدم للسينما الكثير من الأعمال من أهمها فيلمه الأول كبطل "نحن لا نزرع الشوك" مع شادية عام 1970 وتوالت الأفلام بعد ذلك فكان من بينها (الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضي و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي و(الباطنية) أمام نادية الجندي و(الجلسة سرية) أمام يسرا و(الحرافيش) أمام صفية العمري.

أخبار تهمك

نجم الزمالك على بعد خطوة من بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يطالب نجمه بصرف النظر عن عرض براميدز

منذ حوالي 3 ساعات

3 عقاقير محتملة لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ يوم

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ حوالي 21 ساعة

حسم مصير ثلاثي الزمالك عقب النهائي الأفريقي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

منذ أقل من ساعة

حقيقة زواج رضوى الشربيني من زوج منى الشاذلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. الأهلي يضم 4 لاعبين غير مقيدين إفريقيا لمعسكر مباراة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عقوبة مغلظة تنتظر إمام عاشور بعد أحداث كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ حوالي 21 ساعة

فرج عامر: سموحة يستهدف ضم ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

12:58 م

المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق

04:00 م

3 عقاقير محتملة لعلاج فيروس كورونا

12:50 م

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»