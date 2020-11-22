"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تأجيل حفل تأبين الراحل محمود ياسين

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تواصل "الفجر الفني" مع المخرج المسرحي ناصر عبد المنعم مخرج حفل تأبين الفنان الراحل محمود ياسين، وأكد أنه تم تأجيله.



وأوضح المخرج ناصر عبدالمنعم، أن الفنان محمود ياسين قيمة فنية كبيرة ونجم في المسرح والسينما والتليفزيون ولذلك لابد أن نقدم له تأبينا يليق بمكانته الفنية وقيمته كفنان عربي كبير أثرى الفن المصري بالكثير من الأعمال مشيرا أن سيب التأجيل هو أن يتم تقديم حفل يليق بمكانته علي المسرح القومي.



يذكر أن الفنان محمود ياسين حقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان).



كما قدم للسينما الكثير من الأعمال من أهمها فيلمه الأول كبطل "نحن لا نزرع الشوك" مع شادية عام 1970 وتوالت الأفلام بعد ذلك فكان من بينها (الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضي و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي و(الباطنية) أمام نادية الجندي و(الجلسة سرية) أمام يسرا و(الحرافيش) أمام صفية العمري.