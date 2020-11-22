وزارة التجارة: اصدار أول دفعة من شهادات صرف مستحقات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:22 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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 أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان صندوق تنمية الصادرات عن صدور اليوم أول دفعة من شهادات صرف مستحقات الشركات المصدرة فى اطار مبادرة السداد الفورى التى أعلنت عنها الحكومة مؤخراً لتسوية المستحقات المتأخرة  للشركات لدى الصندوق .

 

وقالت انه تقدم للصندوق منذ أول شهر نوفمبر و حتى الان طلبات من ٩٠٣ شركة للاستفادة من مبادرة السداد الفورى ، حيث بلغ اجمالى المبالغ المستحقة عن الملفات المستوفاة لحوالى ٣٢٣ شركة  3.2 مليار جنيه ، لافتةً الى ان الصندوق تواصل مع الشركات لإخطارهم بالمبالغ المستحقة تمهيدا لإستكمال إجراءات إصدار شهادات بالمبالغ بعد استقطاع الضرائب والدمغات واي مديونيات مستحقة لصالح وزارة المالية   .

 

 ولفتت جامع الى ان هذه المبادرة تأتى تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعى الصناعة والتصدير وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا ، حيث  تتيح المبادرة سداد نسبة ٨٥٪ من اجمالى قيمة المستحقات فوراً وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك ، بدلا من سدادها علي أقساط قد تستغرق عدة سنوات ، الأمر الذى يسهم فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة .

 وأشارت الوزيرة إلى استمرار صندوق تنمية الصادرات في تلقي طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة ، وذلك حتي  ٣٠ نوفمبر الجارى .

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