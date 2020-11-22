روسيا تطرح لقاحها المضاد لفيروس كورونا بهذا السعر

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:36 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قررت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، طرح لقاح مضاد لفيروس كورونا، بسعر أقل من اللقاحات التي طورتها شركتا فايزر ومودِرنا الأمريكيتين.

 

جاء ذلك تزامنًا مع استعداد صندوق الاستثمار المباشر الروسي للإعلان عن سعر لقاح "سبوتنيك في" الأسبوع المقبل.

 

ووفقًا لمركز جامالي الروسي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة المصنع للقاح "سبوتنيك، أن سعر جرعة اللقاح سيكون أقل بكثير من سعر اللقاحات التي طورتها شركتا فايزر ومودرنا.

 

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، عن المركز الروسي، أن السعر المعلن لجرعة لقاح شركة فايزر هو 5ر19 دولار أمريكي، بينما طرحت مودرنا سعر الجرعة من 25 إلى 37 دولارا أمريكيا.

 

وقد أكدت مديرة قسم الرعاية الطبية للأطفال والتوليد بوزارة الصحة الروسية إيلينا بايبارينا، الجمعة الماضية، أن المرحلة الثالثة من تجارب لقاح "سبوتنيك في" ضد فيروس كورونا المستجد تظهر أن فعاليته عالية للغاية.

 

وفي أغسطس الماضي، أعلنت روسيا، تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين الأول "سبوتنيك في" ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي.

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