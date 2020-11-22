عقوبة مغلظة تنتظر إمام عاشور بعد أحداث كأس مصر

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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ينتظر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر الأوليمبي إمام عاشور عقوبة من المُمكن أن تكون مزدوجة وذلك بعد تصرفاته الأخيرة في مباراة المارد الأبيض ضد نادي مصر في كأس مصر.


وتعرض إمام عاشور للطرد في اللقاء بعد التدخل العنيف على إسلام الفار لاعب نادي مصر وأكدت بعض المصاد داخل لجنة المسابقات أن عاشور سيتعرض لعقوبة تصل إلى المباراتين بسبب البطاقة الحمراء المباشرة ومن المُمكن أن تزيد في حالة تأكيد تقرير الحكم أن اللاعب تعمد الأيذاء.


يُذكر أن الزمالك قد نجح في عبور نادي مصر بهدفين مقابل هدف في مباراة دراماتيكية ليصل إلى نصف النهائي ويواجه فريق نادي طلائع الجيش.

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