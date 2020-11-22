برشلونة يعلن مدة غياب سيرجي روبيرتو

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني عن مدة غياب الظهير الأيمن للبلوجرانا سيرجي روبيرتو بسبب الإصابة التي تعرض لها يوم أمس في مباراة أتلتيكو مدريد لحساب مباريات الجولة العاشرة من الليجا.


وفي بيان رسمي نشره الفريق على موقعه الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت قال:" أظهرت الاختبارات التي أجريت اليوم على سيرجي روبيرتو أنه يعاني من تمزق في العضلة المستقيمة في فخذه الأيمن، وستكون الفترة التقريبية لغيابه شهرين".


يُذكر أن برشلونة كان قد مباراته من الروخيبلانكوس بهدف مقابل لا شيء ليتراجع إلى المركز العاشر في الليجا برصيد إحدى عشر نقطة.

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روبيرتو برشلونة الدوري الاسباني

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