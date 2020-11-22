إصابة نجم أهلي جدة بفيروس كورونا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد إصابة المغربي إدريس فتوحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اهلي جدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


وجاءت إصابة نجم الأهلي قبل الموقعة المرتقبة التي ينتظرها فريقه غداً ضد الشباب لحساب مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.


وثبتت إيجابية مسحة المغربي بعد مخالطته لوكيل أعماله الذي أثبتت المسحة الطبية إصابته بالفيروس وسيخضع للحجر المنزلي طبقاً للبروتوكول الصحي.

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