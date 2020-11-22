فودافون تشارك في Cairo ICT بحلول تكنولوجية لتمكين الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

وكان التركيز على الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة نابع من إيمان الشركة بأن تلك الفئات داعما رئيسيا للنمو الاقتصادي، ولذلك تعمل فودافون بشكل مستمر على تطوير قدرات الشباب ومساندتهم في إظهار مهارتهم، ذلك إلى جانب تشجيعهم على إقامة المشروعات والابتكار من أجل تحقيق نمو اقتصادي. وخلال المعرض عرضت فودافون مجموعة من الخدمات المقدمة لهذه الفئة.









وقال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون مصر": "نحن نؤمن بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشباب هم أساس نمو الاقتصاد في أي دولة، وهم أساس دفع عملية التحول الرقمي في مصر، ومن أجل تسريع وتيرة هذا التحول قررنا في فودافون منحهم الدعم الكامل خلال رحلتهم في عملية التحول ومساعدتهم بتوفير الحلول التكنولوجية اللازمة لتنمية أعمالهم، من خلال منصاتنا المختلفة، وعلى رأسها V-HubوBegin وVodafone Cash."









وأوضح "عبد الله" أن منصة V-Hub مصممة خصيصا لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة العديد من التحديات التي تقابلهم في إدارة عملهم، كما تعرض لهم بشكل أساسي الحلول التكنولوجية المناسبة لاحتياجاتهم، مع تقديم الدعم الكامل من أول بداية عملية التسجيل على المنصة واختيار الحلول التكنولوجية إلى خطوات ما بعد التشغيل، كما توفر "فودافون مصر" للمستخدمين خدمات استشارية من خبراء لديهم دراية كاملة باحتياجات الشركات المختلفة، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة واقتراح الحلول المناسبة لها، لافتا إلى أن المنصة يتوافر بها أكثر من 100 حل تكنولوجي للشركات بالتعاون مع شركات عالمية كبرى، مثل Microsoft و Vmware و SAP وأيضا شركاء محليين لديهم خبرة باحتياجات السوق المصري والشركات الصغيرة العاملة به مثل CSG و Corporate Stack Weelo و AIM و Edafa و Widebot و غيرها، مشددا على أن تلك الحلول مستضافة على فودافون cloud فى مصر و تمتع بمستوى عالي من تأمين وحماية المعلومات والبيانات.