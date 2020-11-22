حضور جماهيري كبير لحفلات أم كلثوم بتقنية الهولوجرام

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:17 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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 وسط حضور جماهيري كبير ولافت، أقيمت على مدار يومين حفلات كوكب الشرق أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوجرام، التي قدمتها "مجموعة MBC" من داخل قصر عابدين التاريخي والأثري، برفقة التخت الشرقي مع فرقة موسيقية كاملة، وفي أجواء من سحر التاريخ أتيحت الفرصة أمام عدة آلاف من المشاهدين لمُحاكاة عصر حفلات أم كلثوم والعودة إلي أجواء الزمن الجميل.


وتضمن العرض الذي أنتجته شركة NDP بالتعاون مع صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، ونظمته شركة RMC، فقرة أولي قدمتها الفنانة الشابة سناء نبيل التي ترتبط بصلة قرابة مع كوكب الشرق أم كلثوم حيث غنت خلالها أغنية "أنساك".

وقدمت أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوجرام، عدد من أغنياتها الشهيرة منها "انت عمري"، و"الف ليلة وليلة"، و"سيرة الحب"، و"لسه فاكر"، و"الاطلال"، برفقة فرقة المايسترو أحمد عاطف، وقد تفاعل الجمهور بصورة كبيرة مع كل إطلاله لها حيث ظهرت على المسرح بفضل التقنيات الحديثة في كل أغنية بنفس الفستان الذي إرتدته أثناء إطلاق الأغنية لأول مرة.


يُذكر أن حفلات كوكب الشرق أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوجرام هي الأولي جماهيريا التي تُقام في قصر عابدين منذ ما يقرب من 20 عاماً ويُسمح فيه بإستقبال الجمهور، وكان هذا الحفل قد أُقيم من قبل في مدينة العلا في المملكة العربية السعودية، وأقيم أيضاُ في دار أوبرا دبي، وحقق الحفلان نجاحاً كبيراً وحضوراً جماهيرياً لافتاً، ومن المتوقع أن تُقام حفلات مُماثلة في مُدن ومناطق أخرى حول العالم.

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