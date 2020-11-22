تسجيل 177000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:16 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، 177552 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1448 حالة وفاة، وفقًا لجامعة جون هوبكينز.

 

وأعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن إجمالي  الحالات بلغ 12088410 مليون  حالة، بما في ذلك 255861 ألف حالة وفاة.

 

وقد تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، في الولايات المتحدة، حوالي 12 مليون إصابة، وفقا لما أفادت وسائل إعلام محلية.

 

هذا، ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

واقترب عدد المصابين في العالم من 58 مليون مصاب، بينهم نحو 40 مليون حالة شفاء، وأكثر من مليون و343 ألف حالة وفاة.

 

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