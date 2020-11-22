عاجل.. برشلونة يعلن إصابة بيكيه بقطع في الرباط الصليبي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:10 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة اليوم الأحد إصابة نجم الفريق الاسباني جيرارد بيكيه بقطع في الرباط الصليبي بعد الإصابة التي تعرض لها يوم أمس السبت ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.


وفي بيان رسمي نشره النادي عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت أكد أن جيرارد يعاني من إلتواء من الدرجة الثالثة في الرباط الداخلي للركبة.


وأكمل البيان أن بيكيه يعاني أيضاً من إصابة جزئية في الرباط الصليبي دون أن يتم تحديد مده الغياب التي من المُنتظر أن تصل إلى 6 اشهر.

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