" نيمار" الزمالك في صفوف الحمام المطروحي رسميا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:13 م
بوابة الفجر
احمد تيتو
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نجح مجلس إدارة نادي الحمام المطروحي بقيادة عدلي رسلان في التعاقد مع خليل نيمار لاعب الزمالك السابق لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

جاء التوقيع في حضور مهندس الصفقات عبد المولي مهني مدير الكرة، وعماد عبد المولي المدير الإداري ووكلاء اللاعب أحمد عمر، ومحمد الشريف.

وأعلن الفريق المطروحي قبل إنضمام " نيمار " عن التعاقد مع 11 لاعب وهم: علي حسين مدافع نادي النجوم ، والتعاقد مع أكثم سمير لاعب وسط بلدية المحلة ، والتعاقد مع عماد حماد لاعب وسط كوم حمادة ، وإسلام جمارك مهاجم الأوليمبي،وأسامة رجب لاعب سوهاج، وأيمن شعبان لاعب قنا، وأوكا حارس بني سويف، وعظيمة لاعب النصر للتعدين والألومنيوم، وشريف دومينيك لاعب شباب سموحة،و مصطفي عادل لاعب النصر للتعدين، وائل علي لاعب المنيا.

ويسعى الفريق المطروحي لإنهاء احتياجاته من الصفقات المميزة خلال الفترة القادمة نظرا لصعوبة المنافسة في المجموعة الثالثة للموسم الجديد .

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