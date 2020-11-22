تباين أداء مؤشرات البورصة عند الإغلاق .. ومؤشرها الرئيسي ينخفض 0.37%

إختتمت البورصة المصرية، جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات ، بضغط مبيعات مؤسسية من العرب و الاجانب على سهم التجارى الدولى و البعض القياديات التى تباين أداءها فيما تراجعت تعاملات المؤسسات التى لا تتجاوز 10% من التعاملات .





وربح رأس المال السوقي 62 مليون جنيه، ليغلق عند 629.303 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 10858 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2145 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12955 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4190 نقطة.