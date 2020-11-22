تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليستر سيتي في غياب محمد صلاح

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:05 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره ليستر سيتي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب إستاد أنفيلد.


ومن المُتوقع أن يخوض الريدز المباراة بالتشكيل التالي :-

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: روبيرتسون – ناثانيل فيليبس – جويل ماتيب – نيكو ويليامز

خط الوسط: فينالدوم – فابينيو – جيمس ميلنر

في الهجوم: ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – دييجو جوتا


 ويعاني ليفربول في مواجهة اليوم من غيابات الكثير من الأسماء على رأسهم الدولي المصري محمد صلاح بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد والهولندي فيرجيل فان دايك والإنجليزي أرنولد ومواطنيه جوميز وجوردان هندرسون.

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