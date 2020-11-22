الموت يفجع الفنان عزت العلايلي

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توفيت صباح اليوم شقيقة الفنان عزت العلايلي، وأعلن عن ذلك الخبر الكاتب محمود العلايلي، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب محمود العلايلي منشورًا قال فيه:"توفيت صباح اليوم عمتي عنايات حسن العلايي، وتُقام الجنازة من مسجد المحروسة المتفرع من شارع أحمد عرابي، بعد صلاة العصر".



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان عزت العلايلي الدرامية مسلسل "قيد عائلي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ تامر حمزة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد رجاء، ميشيل نبيل، بطولة ميرفت أمين، بوسي، صلاح عبدالله، كارولين عزمي، دينا فؤاد.