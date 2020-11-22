فتح باب التقديم لجائزة «التميز» لمنظمات المجتمع المدني

أعلنت جمعية التطوير والتنمية عن البدء في تلقي طلبات الاشتراك في مسابقة «جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني» للعام الخامس على التوالي والتي تقام تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠ وحتى الخميس ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠. تأتى هذه المسابقة إيماناً من جمعية التطوير والتنمية بأهمية تطوير مستوى الجمعيات الأهلية وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني.





تهدف الجائزة إلى دعم وتطوير قطاع الجمعيات الأهلية وذلك لاهمية دورهم في تفعيل برامج التنمية بقرى ومحافظات مصر، من خلال توفير سبل لرفع قدراتهم المهنية والإدارية وتمكينهم لتقديم أفضل الخدمات للفئات الأكثر استحقاقا، فضلا عن تشجيع الابتكار ورفع شأن الجمعيات الأهلية أمام مؤسسات القطاع الخاص لمساندة المشروعات الجادة في مجالات التنمية بهدف الإسهام في إيجاد حلول للمشكلات المجتمعية وتاتي جائزة التميز لتلقي الضوء علي الامثلة الناجحة و المشروعات الحيوية التي تقدمها الجمعيات الاهلية وذلك من خلال تكريم ودعم النماذج الناجحة ونشر ثقافة التميز في تنفيذ المشروعات بكفاءة وصولاً للتنمية المستدامة.





وتتنوع جوائز المسابقة بين العينية والمادية بالإضافة الي شهادات تميز و"المنح مالية" مقسمة إلى أربع فئات 150,000 و100,000 و75,000 و50,000 ألف جنيهاً ويمكن لكل الجمعيات و المؤسسات الاهلية المشاركة في المسابقة والاطلاع على الشروط من خلال موقع الجائزة www.ngos-award.com.





والجدير بالذكر أن جمعية التطوير والتنمية قد أطلقت جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني في عام 2016 وهي الجائزة السنوية الاولي من نوعها في مصر ويتم الإعلان عن الجمعيات الفائزة خلال حفل كبير برعاية وحضور معالي وزيرة التضامن الاجتماعي.





وتجدر الإشارة ان جمعية التطوير والتنمية قد تاسست عام 1998 وبهدف تطويرو رفع كفاءة الموارد البشرية ولديها مجموعة كبيرة من البرامج التي تخدم قطاع الجمعيات الاهلية في مصر وايضاً ساهمت الجمعية في تقديم الكثير من المشروعات والبرامج في مجال تطوير التعليم ورفع كفاءة الجهاز الإداري بكل من القطاعين العام والخاص والبرامج المتخصصة في تطوير الشباب حديثي التخرج. و تولي الجمعية إهتماما كبيرا بالبرامج الوطنية وتعمل بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019 حيث تم الانتهاء من تطوير 3 قرى بمحافظة أسوان وجارى العمل على قريتين أخريين.



