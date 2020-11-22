تحت رعاية وزارة "الشباب والرياضة".. تحدي الجلالة لسباق الدراجات الهوائية ينطلق 27 نوفمبر

برعاية وزارة الشباب والرياضة وإدارة السياحة الرياضية والاتحاد المصري للدراجات، ينظم فريق باور رايد لرياضة الدراجات الهوائية سباق تحدي الجلالة 4 يوم الجمعة 27 نوفمبر2020، ويتضمن هذا التحدي انطلاق أكثر من 350 متسابق برياضة الدراجات الهوائية من القاهرة إلى مدينة الجلالة العالمية عبر طريق القطامية العين السخنة وطريق الجلالة بإجمالي مسافة 137 كم على ارتفاع 1300م فوق سطح البحر، وذلك تزامنا مع سلسلة الافتتاحات الحكومية لمنتجعات وفنادق المدينة و في إطار تنشيط وترويج المدينة وإقامة فعاليات رياضية عالمية.





ويعتبر هذا التحدي أكبر تحدى للدراجات الهوائية للهواة في جمهورية مصر العربية حيث يصل عدد المشاركين إلى أكثر من 350 دراج كما انه حدث مهم على الأجندة الرياضية حيث يشارك في هذا التحدي العديد من الفئات العمرية من مختلف محافظات الجمهورية بالإضافة إلى العديد من الجنسيات الأجنبية وبحضور إعلامي دولي ومحلي لتغطية الحدث.





ويأتي التحدي في إطار مبادرة " السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي" لدعوة المواطنين وتشجيعهم على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، واستخدامها في الحياة اليومية، لما لها من آثار إيجابية عديدة وتأثيرها في تكوين الشخصية والتنشئة الصحية السليمة، كما يهدف إلى نشر الوعي بركوب الدراجات الهوائية وتحسين الصحة العامة البدنية والنفسية وتنشيط السياحة الرياضية لما لها من تأثير فعال لجذب السياح وتبادل الخبرات الرياضية بين المشاركين، ويعتبر هذا التحدي واحد من ضمن الأنشطة التي يقوم بها فريق باور رايد.





الجدير بالذكر أن فريق باور رايد تم تأسيسه سنة 2007 بقيادة محمد الأنصاري بهدف تشجيع ممارسة رياضة الدراجات الهوائية وتمارين وتأهيل أكبر عدد من المبتدئين بداية من الصغار وطلاب المدارس حتى الكبار و المحترفين إيمانا بأهمية الرياضة لما لها من آثار إيجابية على النواحي الفكرية و التربوية بالإضافة إلى البدنية.





وصرح " الأنصاري": "نحن نؤمن بتأثير رياضة الدراجات على المجتمع من حيث تقليل التلوث البيئي وازدحام الطرق وكذلك التوفير في استهلاك الوقود مما يقلل من عبء دعم الطاقة عن كاهل الدولة، كما أن لنا أنشطة كثيرة في اجتذاب الشباب لممارسة هذه الرياضة وتفعيل دور مصر على الخريطة العالمية لرياضة الدراجات الهوائية.



