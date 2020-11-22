مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.37% بختام جلسة الأحد

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:54 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.37% رابحاً 8.57 نقطة ليغلق عند مستوى 2324.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 109 مليون سهم محققة ما قيمته 146 مليون درهم من خلال تنفيذ 2257 صفقة لعدد 31 سهماً.


 وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.88%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.65%، ثم قطاعي البنوك والنقل بنسبة 0.17%، 0.03%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.55%، 0.02%، على التوالي.
 
وقفز 14 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.06%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 2.58%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.57%، ثم سهم شركة دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان بنسبة 1.88%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7.4 مليون ورقة بقيمة 31.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.93%.

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