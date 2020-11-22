مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.37% بختام جلسة الأحد

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.37% رابحاً 8.57 نقطة ليغلق عند مستوى 2324.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 109 مليون سهم محققة ما قيمته 146 مليون درهم من خلال تنفيذ 2257 صفقة لعدد 31 سهماً.









وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.88%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.65%، ثم قطاعي البنوك والنقل بنسبة 0.17%، 0.03%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.55%، 0.02%، على التوالي.