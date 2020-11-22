العثور على مدير شركة مقتولًا داخل مكتبه بالعبور

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:58 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، من جهودها، لكشف غموض واقعة العثور على جثة مدير شركة مصر بالعبور مقتولا داخل مكتبه بطلق ناري.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بالتحفظ على الجثة وندب الطب الشرعي لكشف غموض الحادث، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمكان الحادث، لتحديد ملابساته وسؤال العاملين بالمكتب وأقارب القتيل.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، بورود بلاغ بالعثور على جثة "جمال.م" 60 عامًا، مدير شركة مصر بالعبور، جثة هامدة، أثر طلق ناري بالصدر داخل مكتبه.

تشكل فريق بحث بإشراف اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وقيادة العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتبين أنه جرى العثور على الجثة داخل شركة مصر بالعبور، بجوار شركة مخلوف، وأنها لمدير الشركة، وتجري أجهزة الأمن تحريات واسعة لكشف غموض الحادث، وفحص كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

فيما تحفظت النيابة على الجثة، وأمرت بندب الطب الشرعي لفحصها، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت سؤال العاملين بالمكتب وكلفت المباحث بكشف غموض الواقعة.

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