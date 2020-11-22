حريق ضخم داخل سجن في روسيا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:53 م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات
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اندلع حريق ضخم، داخل مجمع سجن في مدينة بارناول، مركز إقليم ألطاي الواقع جنوب سيبيريا عند حدود كازاخستان، وفقًا لوزارة الطوارئ الروسية.

 

وبحسب وكالة "نوفوستي"، انتشرت النيران، على مساحة واسعة في جناح الاستحمام وغسيل الملابس في السجن رقم ثلاثة.

 

وأشارت الوكالة، إلى أن أعمال إخماد الحريق قد انطلقت ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث حتى الآن.

 

ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات تظهر عمود دخان أسود يتصاعد فوق السجن الذي يعد من أكبر معتقلات الإقليم، وهو مخصص لقرابة ألفي سجين. 

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روسيا داخل سجن حريق ضخم

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