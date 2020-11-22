رئيس مدينة ملوي: غرامة 4 آلاف جنيه وسحب الرخصة حال مخالفة الإجراءات الاحترازية للسائقين

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تفقد اللواء اركان حرب احمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، صباح اليوم، عدد من مواقف السيارات العمومية والأقاليم " موقف سيارات المنيا ـ وابوقرقاص ـ وديرمواس ـ وقرى المركز " وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإلزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات.



كما كلف رئيس المدينة احمد جمال مدير ادارة المواقف بالمركز والمدينة بتوزيع ملصقات ارشادية لأرتداء الكمامات والمتابعة مع استمرار تواجد لجان لمتابعة المواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور



وناشد رئيس المدينة المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين

مؤكدًا في حال عدم التزام السائقين بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها سيتم سحب رخصة السيارة ودفع غرامة 4000 الأف جنيها وذلك تطبيقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء



وناشد رئيس المدينة المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لملواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على امن وسلامة المواطنين.

