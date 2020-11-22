بمشاركة ١٠٠ طفل من ذوي الهمم.. محافظة الإسكندرية تحتفل بيوم الطفولة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:57 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، فعاليات إحتفالية محافظة الإسكندرية بيوم الطفولة تحت شعار" أنتم المستقبل.. حلمكم حلمنا" بمشاركة ١٠٠ طفل من ذوي الهمم، والتي إقامتها المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني "مؤسسة إحنا الخير، ولجنة الأمومة والطفولة بروتاري". وذلك باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي.

وفي كلمته؛ أوضح الشريف أن الإحتفال بيوم الطفولة والمقرر الاحتفال به في ال ٢٠ نوفمبر من كل عام، جاء مزامنا هذا العام مع موجة الطقس السيء التي مرت بها محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ذلك حرصت المحافظة على تنظيم تلك الاحتفالية لإدخال البهجة علي أبنائنا من ذوي الهمم.
ووجه المحافظ الشكر إلي مؤسسات المجتمع المدني المشاركين في الفعاليات وكل من ساهم بجهود رمزية لصالح أطفالنا، مشيدا بدور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور محمد عبد الرازق مدير عام ستاد الإسكندرية، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وممثلي المجتمع المدني.

بمشاركة ١٠٠ طفل من ذوي الهمم.. محافظة الإسكندرية تحتفل بيوم الطفولة
بمشاركة ١٠٠ طفل من ذوي الهمم.. محافظة الإسكندرية تحتفل بيوم الطفولة
بمشاركة ١٠٠ طفل من ذوي الهمم.. محافظة الإسكندرية تحتفل بيوم الطفولة
بمشاركة ١٠٠ طفل من ذوي الهمم.. محافظة الإسكندرية تحتفل بيوم الطفولة
بمشاركة ١٠٠ طفل من ذوي الهمم.. محافظة الإسكندرية تحتفل بيوم الطفولة
بمشاركة ١٠٠ طفل من ذوي الهمم.. محافظة الإسكندرية تحتفل بيوم الطفولة
بمشاركة ١٠٠ طفل من ذوي الهمم.. محافظة الإسكندرية تحتفل بيوم الطفولة
بمشاركة ١٠٠ طفل من ذوي الهمم.. محافظة الإسكندرية تحتفل بيوم الطفولة

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