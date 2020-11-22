الأرصاد تعلن خرائط الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى الجمعة 27 نوفمبر

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:53 م
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خريطة سقوط الأمطار المتوقعة غدا الإثنين 23 نوفمبر 2010 إلى الجمعة 27 نوفمبر 2020 وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

وكشفت الهيئة عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة بدءًا من غدا  السبت 21 نوفمبر 2020 وحتى الخميس 26 نوفمبر 2020 نستعرضها معكم فيما يلي:

الإثنين 23 نوفمبر 2020
السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح" 

 شمال الوجه البحرى : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية". 

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
 السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد - بلطيم ) 

 شمال الوجه البحرى : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية ) 

الأربعاء 25 نوفمبر 2020
 السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد بلطيم دمياط بورسعيد - العريش - رفح ) . 

الوجه البحرى : أمطار متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية". 

القاهرة الكبرى : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى 

شمال الصعيد : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الفيوم - بنى سويف المنيا" 

الخميس 26 نوفمبر 2020
السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشید - بلطيم دمياط - بورسعيد - رفح – العريش" .

الوجه البحرى : أمطار متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية" 

القاهرة الكبرى : أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى 

الجمعة 27 نوفمبر 2020
 السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش – رفح".

 الوجه البحرى : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية" .

الأرصاد تعلن خرائط الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى الجمعة 27 نوفمبر
الأرصاد تعلن خرائط الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى الجمعة 27 نوفمبر

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