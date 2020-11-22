الأرصاد تعلن خرائط الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى الجمعة 27 نوفمبر

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خريطة سقوط الأمطار المتوقعة غدا الإثنين 23 نوفمبر 2010 إلى الجمعة 27 نوفمبر 2020 وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.





وكشفت الهيئة عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة بدءًا من غدا السبت 21 نوفمبر 2020 وحتى الخميس 26 نوفمبر 2020 نستعرضها معكم فيما يلي: