رئيس مدينة ملوي: تحرير 28 محضر مخالفة متنوعه

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قال اللواء اركان حرب احمد السايس،رئيس مركز ومدينة ملوى، انه تم تكليف نواب المركز والمدينة ورؤساء القرى التسع والأجهزة التنفيذية بمركز ملوى بتكثف حملاتها بالمركز والمدينة للمتابعة والتفتيش على المطاعم والمقاهى لمتابعة تنفيذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين والمواطنين المترددين عليها واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19



وبالتعاون مع ادارة تموين الروضة شنت الوحدة المحلية حملة مكبرة على عدد من المطاعم والمقاهى والمحلات بقرية البياضية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة وفى إطار عدد من المعايير والاشتراطات من بينها التأكيد على الإلتزام ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات فى كافة المنشأت مع التشديد على إستمرار حظر تقديم الشيشة والالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية



واسفرت الحملة عن تحرير 28 مخالفه لعدد من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهى مخالفة لشروط التراخيص والاشغالات وعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد



