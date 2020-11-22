رئيس مدينة ملوي: تحرير 28 محضر مخالفة متنوعه

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:55 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
Advertisements
قال اللواء اركان حرب احمد السايس،رئيس مركز ومدينة ملوى، انه تم تكليف نواب المركز والمدينة ورؤساء القرى التسع والأجهزة التنفيذية بمركز ملوى بتكثف حملاتها بالمركز والمدينة للمتابعة والتفتيش على المطاعم والمقاهى لمتابعة تنفيذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين والمواطنين المترددين عليها واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19

وبالتعاون مع ادارة تموين الروضة شنت الوحدة المحلية حملة مكبرة على عدد من المطاعم والمقاهى والمحلات بقرية البياضية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة وفى إطار عدد من المعايير والاشتراطات من بينها التأكيد على الإلتزام ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات فى كافة المنشأت مع التشديد على إستمرار حظر تقديم الشيشة والالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية

واسفرت الحملة عن تحرير 28 مخالفه لعدد من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهى مخالفة لشروط التراخيص والاشغالات وعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

أخبار تهمك

المصري يطلب التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة زواج رضوى الشربيني من زوج منى الشاذلي

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن نتيجة المسحة الطبية الثانية لـ"كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- إصابة لاعب جديد بفيروس كورونا داخل الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يطالب نجمه بصرف النظر عن عرض براميدز

منذ أقل من ساعتين

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

حسم مصير ثلاثي الزمالك عقب النهائي الأفريقي

منذ ساعة

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ يوم

سر تراجع موسيماني عن مشاركة مصطفى شوبير ضد أبوقير للأسمدة

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة حرم اليونايتد من صفقة كبرى

منذ أقل من ساعتين

فرج عامر: سموحة يستهدف ضم ثنائي الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الأهلي يضم 4 لاعبين غير مقيدين إفريقيا لمعسكر مباراة الزمالك

منذ ساعتين

3 عقاقير محتملة لعلاج فيروس كورونا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 م

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

3 عقاقير محتملة لعلاج فيروس كورونا

12:50 م

الأهلي يطالب نجمه بصرف النظر عن عرض براميدز

02:00 م

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

07:41 م

فرج عامر: سموحة يستهدف ضم ثنائي الأهلي

02:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»