دونجا يشارك فى تدريبات بيراميدز بعد سلبية مسحة كورونا
الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:53 م
محمد أيمن
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إستعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خدمات نجم وسط الفريق نبيل عماد دونجا الذي عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد أن جاءت نتيجة المسحة الطبية الخاصة به سلبية من فيروس كورونا.
وكان دونجا قد أصيب بفيروس كورونا يوم التاسع من شهر نوفمبر الجاري ليدخل على الفور إلى العزل الصحي ويقوم بتطبيق بروتوكول العلاج الذي تنص عليه وزارة الصحة.
وفي نفس السياق يعاني علي جبر مدافع الفريق من بعض الأعراض البسيطة للإصابة بفيروس كورونا مثل صداع وإرتفاع في درجة الحرارة ويتواجد حالياً في الحجر الصحي بعد تأكد إصابته بالفيروس.