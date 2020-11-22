تشميع 10 مراكز للدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. والمحافظ: المواجهة مستمرة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:53 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تمكنت حملة من مجلس مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ بالمشاركة مع الإدارة التعليمية، وبمرافقة وقوة من مركز شرطة قلين في كفر الشيخ، 10 سناتر للدروس الخصوصية، في نطاق مركز ومدينة قلين، وتشميعها بالشمع الأحمر.

شكل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة مكبرة ترأسها علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، ويوسف البسيونى يوسف، مدير إدارة قلين التعليمية، وصبري السروجي، مدير إدارة الإعلام بالإدارة، ونواب رئيس مدينة قلين، وذلك للمرور على سناتر الدروس الخصوصية، بنطاق المركز والمدينة.

وأكد علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات محافظ كفر الشيخ،فى إطار مكافحه الدروس الخصوصية، وفض التجمعات داخل السناتر الخاصة بها.

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