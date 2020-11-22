مؤشر سوق البحرين يصعد 0.45% في ختام تعاملات الأحد

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:49 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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 أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.45% رابحاً 6.46 نقطة ليغلق عند مستوى 1458.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.7 مليون سهم بقيمة 559.7 ألف دينار بحريني.


وصعد بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 18.52% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.01%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.21%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 7.85% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.19%.
 
كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.86% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 2.56%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.45%، مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.97%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.65%، فيما تراجع سهمي شركة ناس، بنك البحرين الوطني بنسبة 9.30%، 0.32%، على التوالي.

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