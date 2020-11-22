مؤشر سوق البحرين يصعد 0.45% في ختام تعاملات الأحد

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.45% رابحاً 6.46 نقطة ليغلق عند مستوى 1458.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.7 مليون سهم بقيمة 559.7 ألف دينار بحريني.









وصعد بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 18.52% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.01%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.21%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 7.85% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.19%.