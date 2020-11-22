تعرف على مواعيد عرض مسلسل ضربة معلم

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لاقت الحلقة الأولى من مسلسل "ضربة معلم" نجاح كبير عقب طرحها أمس عبر شاشة cBc، حيث تصدر اسم المسلسل قائمة مؤشرات تريند جوجل بعد عرضها بساعات قليلة.



ويرصد موقع الفجر الفني مواعيد عرض مسلسل ضربة معلم ل محمد رجب





يعرض عبر شاشة قناة (cbc) الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر ولبنان وفلسطين والأردن، وذلك من السبت إلى الأربعاء.





مسلسل ضربة معلم من بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى.