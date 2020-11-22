بعد عرض الحلقة الأولى.. مسلسل ضربة معلم يتصدر مؤشرات البحث على جوجل

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدر مسلسل "ضربة معلم" بطولة النجم محمد رجب، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد عرض أولي حلقاته مساء أمس السبت عبر شاشة cBc.



مسلسل "ضربة معلم" يحمل الطابع الدرامي الحزين والاجتماعي، هو من ضمن المسلسلات الطويلة فهو 45 حلقة وكان انتهى مؤلف العمل من كتابة الحلقات.

مسلسل" ضربه معلم تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجي، بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوي، محمد مغربي.

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