ستاد القاهرة يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمباراة دون جماهير

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:48 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن استاد القاهرة الدولي سوف يحتضن نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الجماهير لن تحضر اللقاء.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "نجحنا مع اتحاد كرة القدم، ووزارة الداخلية وبموافقة الكاف، على نقل المباراة إلى استاد القاهرة"

وأضاف: "تم تأجيل زراعة النجيل الشتوي إلى نهاية شهر نوفمبر، وأقوم بزيارة الملعب من وقت لآخر، خاصة أننا نتابع تطوير الاستاد وكذلك ملاعب الصالات، قبل استضافة كأس العالم لليد".

وواصل: "نحاول إقامة مباراة خماسية بين قدامي الأهلي وقدامي الزمالك، خلال الأيام المقبلة ضمن المبادرة".

وأردف: " لم يتم طرح حضور الجماهير حتى الآن، والمباراة سوف يتم نقلها على التليفزيون الأرضي".

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