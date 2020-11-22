بعد ظهورها مع صاحبة السعادة.. روجينا تتصدر تريند جوجل

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بعد ظهور الثنائي أشرف زكى ورجينا في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمة النجمة إسعاد يونس، عبر شاشة dmc، تصدر اسم روجينا قائمة مؤشرات تريند جوجل.





وتحدثت روجينا خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، عن قلقها الشديد تجاه دور "فدوى" الذي قدمته في مسلسل "البرنس"، قائلة :"كنت قلقانة و حاسة بفشل ذريع ومش راضية على نفسى، وبعد مشهد ليا من كتر الضغط ومش قاردة قولت جالي كورونا ولكن طلعت الحمد الله كويسة".



وأشار أشرف زكى، إلى أن زوجته روجينا تطورت موهبتها الفنية بشكل كبير، مُضيفًا :" روجينا اتطورت كثيرًا من هوانم جاردن سيتي لمسلسل البرنس وبقت اجتماعية جدًا و موهوبة أوي ولما اتعرض عليها دورها في مسلسل سبق الإصرار قولتها القطر ماشى وناقص آخر عربية في القطر لازم تركبى وتنطى فيه، وفعلاً مع سبق الإصرار كان مرحلة جديدة في تاريخها".