رايولا يشيد بقدرات إبراهيموفيتش

وقال رايولا في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو": "أحيانا أضع نفسي فوق إبرا أثناء قيامه بتدريبات الضغط، لكنه يستمر في الانحناءات، وأنت تعرف أنني لست خفيفًا".



