رايولا يشيد بقدرات إبراهيموفيتش
الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:32 م
محمد الدمتناوي
Advertisements
تحدث مينو رايولا، وكيل زلاتان إبراهيموفيتش نجم نادي ميلان الإيطالي، عن القدرات الرائعة التي يمتلكها النجم السويدي.
وقال رايولا في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو": "أحيانا أضع نفسي فوق إبرا أثناء قيامه بتدريبات الضغط، لكنه يستمر في الانحناءات، وأنت تعرف أنني لست خفيفًا".
وتابع: "سيظل يلعب ويمكنه الاستمرار في كرة القدم حتى 50 عامًا، أو على الأقل حتى يغادر الملعب على نقالة، لكنه يريد اللعب فقط في أعلى المستويات، وفي الوقت الحالي يمكنه الاستمرار. لقد قام بإحياء ميلان، إنه يمثل 90% من قوة الفريق".
وواصل: "في إحدى المرات كان على زلاتان استقلال طائرة في الساعة الحادية عشرة صباحًا مع أحد زملائه، عقب لعب مباراة في الليلة السابقة، وقال له زميله سأكون هناك في العاشرة والنصف، لكن إبرا أخبره (لا.. ستأتي في الثامنة والنصف. لأن علينا أولًا أن نتدرب لمدة ساعتين)".
وأتم: "مسيرة إبرا في أمريكا؟ لقد افتقر هناك للانضباط في من حوله. تلك السنوات كانت عارًا، أراد إبرا العيش هناك مع عائلته، لكنه واجه صعوبات لأن الآخرين لم يكن لديهم رغبة الفوز، أما هو يسعى للانتصارات حتى لو كان يلعب على حاسبه الشخصي".