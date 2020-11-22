اليونايتد يستهدف التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع ساؤول نيجويز، لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وكان مانشستر يونايتد قريب من التعاقد مع الدولي الإنجليزي جادون سانشو نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، خلال الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تحسم بعد.

وبحسب صحيفة "إكسبريس"، فإن مانشستر يونايتد يرغب في ضم نيجويز من أتلتيكو مدريد، على الرغم من عدم تقديم عرض رسمي حتى الآن.

وتابعت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد سيتحرك لخطف اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد يجهز عرض بقيمة 62 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم نيجويز من أتلتيكو مدريد.

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