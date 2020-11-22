اليابان تسجل رقمًا قياسيًا بإصابات كورونا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:39 م
اليابان
اليابان
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في اليابان، اليوم الأحد، تسجيل 2508 حالات بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المصابة على الصعيد الوطني إلى 130891 حالة.

 

 وسجلت السلطات الصحية اليابانية، 11 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد القتلى إلى 1987 حالة وفاة.

 

 وبحسب وسائل إعلام أمريكية، شهدت اليابان ارتفاعًا يوميًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد لليوم الثالث.

 

وكشفت السلطات الصحية اليابانية، أن عدد الذين أصيبوا بالوباء على مستوى البلاد حاليًا، بلغ أكثر من 128377 ألف  حالة، أما المتوفين بـ Covid-19  فوصلوا إلى ما لا يقل عن 1976حالة وفاة.

 

وفي وقت سابق، قالت وزارة المالية اليابانية إن الحكومة وافقت اليوم على إنفاق 671.4 مليار ين (6.32 مليار دولار) من احتياطيات ميزانية الطوارئ لتوفير لقاحات لفيروس كورونا، وفقا لـ"رويترز".


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