بعد شائعة زواجها.. رضوي الشربيني مطلوبة على جوجل

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احتلت الإعلامية رضوي الشربيني، قائمة مؤشرات تريند جوجل صباح اليوم الأحد وذلك بعدما انتشرت شائعات عن زواجها من زوج الإعلامية مني الشاذلي، رئيس مجموعة قناة cbc.







وبعد انتشار شائعات زواج رضوي الشربيني؛ خرجت عن صمتها ونفت ذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة "أنا مش مرتبطة ولما هرتبط كل الناس في مصر هتعرف.. مش مصر بس ده الوطن العربي كله هيعرف.. عشان أنا مش الست اللي بتعمل حاجة في الخفاء.. الجواز مش حرام ومش عيب، لكن أنا دلوقت مش مرتبطة خالص، بقول ده لأن في شخص مش محترم طلع عليا إشاعة مش محترمة.. لو أنت مبتحبنيش طلع اللي أنت عايزه مش هتكلم، لكن متضرش ناس تانية معايا، ليه تضر عيلة كاملة وراجل وست محترمين ملهمش ذنب، الناس دي إخواتي فعلا».



وأضافت : «في ست تقبل إنها تتجوز راجل متجوز لكن أنا لا أقبل ده، مهما حصل، كل الناس يعرفوا هي مين رضوى الشربيني، وإن أنا نصيرة المرأة وبقول لكل ست ابعدي عن كل راجل متجوز، فأنا مش هكون أول ست تكسر قلب ست زيي، أنا مش مرتبطة وبربي بناتي وبشوف شغلي ومشاكل الستات واللي بنقدر نحله بنحله، ولما اتجوز هعلن للدنيا ".