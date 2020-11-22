برشلونة حرم اليونايتد من صفقة كبرى

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، كان قريب من التعاقد مع أنسو فاتي نجم نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية.





وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية، فإن وكيل اللاعبين خورخي مينديز حاول نقل اللاعب الشاب إلى مانشستر يونايتد، لكن إدارة برشلونة منعت ذلك.





وتابعت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع جناح شاب سريع وبجودة عالية بعد الفشل في ضم جادون سانشو من بوروسيا دورتموند الألماني.





وأشارت الصحيفة، أن برشلونة منع رحيل فاتي والذي يعد مستقبل الفريق الكتالوني، وفي ظل صعوبة التوقيع مع لاعبين ذو جودة عالية بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الفريق بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.





وكان والد فاتي قد علق على رحيله عن برشلونة، قائلا: "أنسو سعيد للغاية، إنه في برشلونة، أفضل ناد في العالم، أنا هادئ إنه سعيد في برشلونة".





وتابع: "إنه يبلغ من العمر 17 عامًا، إنه يستمتع بنفسه، إنه سعيد في برشلونة ولا يفكر في أي شيء آخر، من الواضح جدًا ما يريده أنسو".



