رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية فى إيطاليا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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واصل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي تحطيم وتحقيق الأرقام القياسية وذلك بعد ثنائيته في مرمى كالياري يوم أمس السبت.


وبثنائيته في شباك كالياري بات رونالدو موقعاً على 60 هدفاً في الكالتشيو و12 أسيست وذلك في 69 مباراة خاضها مع كتيبة بيرلو.


وخلال الموسم الجاري بات رونالدو موقعاً على 6 أهداف ليتقاسم صدارة هدافي الكالتشيو مع إبراهيموفيتش وبات أو لاعب ينجح في تسجيل هدف في أول خمسة مباريات له منذ موسم 1995.

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