عاجل.. الأهلي يضم 4 لاعبين غير مقيدين إفريقيا لمعسكر مباراة الزمالك

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:32 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي نبوي
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ضم رباعي الفريق غير المقيد بالقائمة الإفريقية وهم صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق وبدر بانون إلى معسكر الفريق الذى ينطلق اليوم الأحد؛ استعدادًا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

 

وقام الرباعي بإجراء مسحة طبية مع الفريق أمس جاءت نتيجتها سلبية، ومن ثم سيتواجد اللاعبون في تدريبات الفريق بمعسكره المغلق استعدادًا للنهائي الإفريقي.

 

ويخوض الأهلي مرانه مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، قبل الدخول في معسكر مغلق حتى موعد مباراة نهائي دوري الأبطال يوم 27 نوفمبر الجاري.‏

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