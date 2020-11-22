إصابة 3 متزلجين بفيروس كورونا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:27 م
متزلج سويسري
متزلج سويسري
وكالات
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أعلن الاتحاد السويسري للتزلج اليوم الأحد إصابة 3 متزلجين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الاتحاد، أن المصابين هم لويك ميلارد، وماركو اوديرمات، وجاستن موريسييه، وسيغيبون عن جولة المنافسات المقبلة.

وأوضح البيان أن الثلاثي يخضع للعزل الطبي، وتتراوح أعراض الإصابة بالعدوى بين بسيط ومنعدم.

وأشار البيان إلى أن نتائج جميع الاختباارات الأخرى للمتزلجين جاءت سلبية.

ويغيب الثلاثي عن المنافسات التي تجرى بداية الاسبوع المقبل.

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