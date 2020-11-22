بعد أزمة محمد رمضان.. عمرو مصطفى: حصل على ثمن الصورة





ضياء سبع هو لاعب كرة إسرائيلي احترف في نادي النصر الإماراتي حيث يعتبر أول لاعب إسرائيلي في دول الخليج.





أعرب الملحن عمرو مصطفى، عن غضبه الشديد في الصور التي انتشرت مؤخرًا وجمعت الممثل محمد رمضان، بعدد كبير من الإسرائليين، مؤكدًا على أنه قبض ثمن هذه الصور.وقال عمرو، في منشور له عبر حسابه الرسمي على"فيسبوك"،:" الارقام الكبيره علي اليوتيوب وفيسبوك والشهره والطيارات والميديا ليها ثمن والثمن اتدفع بصورهخلاص كارت واتحرق صوت الباطل دائما عالي لكن صوت الحق دائما ينتصر".جدير بالذكر أنه انتشرت صورة جديدة لرمضان مع لاعب كرة إسرائيلي يدعى ضياء سبع وذلك عقب انتشار صورتين لمحمد رمضان مع اثنين من فنانين إسرائيل في دبي.