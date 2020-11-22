أمير طعيمة يتعرض للهجوم بسبب دفاعه عن محمد رمضان

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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علق الشاعر أمير طعيمة، عن أزمة الفنان محمد رمضان، بعد صورته مع الفنان الاسرائيلي، خلال توجده في حفل بدبي.



وكتب أمير طعيمة، عن أزمة محمد رمضان "ينفعش تهاجم رمضان او تدافع عنه الا لو عندك المعلومة دي: هل هو كان عارف ان الشخص ده إسرائيلي مشيرا : «لو عارف يبقي تصرف خاطئ بكل المقاييس لان اسرائيل كانت وستظل عدوة تاريخية».

وأضاف : «اما لو مَش عارف فالهجوم عليه فيه مزايدة وظلم، الفنان بيتصور يوميا مع العشرات ومَش هيسأل كل واحد انت منين».



وبعد الهجوم الكبير الذي تعرض ل أمير طعيمة، بسبب دافعه عن محمد رمضان، قام بحذف هذا التغريدة وقام بنشر غيرها.


وبعدها بدقائق أعلن أمير طعيمة مسح التغريدة بعد الهجوم عليه، معلقًا: «انا مسحت التويتة عشان مبقتش قادر أناهد و أفهم حد وجهة نظر اصلا واضحة ابقوا اقروا يا جماعة و استوعبوا و بعد كده علقوا و هنفترض ان البوست مش واضح: انا ضد التطبيع و ضد الكيان الصهيوني و كتبت كتير في الموضوع ده ".

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