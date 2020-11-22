منة فضالي تخطف أنظار مُحبيها بأحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تحرص الفنانة منة فضالي، على التواصل الدائم مع محبيها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت منة فضالي مجموعة من الصور ااجديدة لها، بدت فيها وهي مرتدية بدلة باللون التركواز، واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل، ووضعت مكياجًا بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً ، ونالت الصور على إعجاب العديد من قبل متابعيها الذين تغزلوا في جمالها.

وعلقت منة على الصور قائلة :" الحياة أشبه بالامتحان كلما زاد الوقت الذي تقضيه في حل مشكلة واحدة قل الوقت المتاح لكل شيء آخر".

والجدير بالذكر أن منة فضالي تُشارك حاليًا في مسلسل "سكن البنات"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد النقلي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد صبحي، بطولة وفاء عامر، دينا، آيتن عامر ، أحمد جمال سعيد، منة فضالي، ألفت عمر، حسني شتا.

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