العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:08 م Advertisements Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك منذ ساعة و 9 دقيقة سر تراجع موسيماني عن مشاركة مصطفى شوبير ضد أبوقير للأسمدة منذ حوالي 3 ساعات الكشف عن العقوبة المتوقعة على إمام عاشور بعد الطرد أمام نادي مصر منذ حوالي 12 ساعة عاجل- إصابة لاعب جديد بفيروس كورونا داخل الأهلي منذ ساعة المصري يطلب التعاقد مع نجم الزمالك منذ ساعتين طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين منذ حوالي 18 ساعة الكشف عن نتيجة المسحة الطبية الثانية لـ"كهربا" منذ ساعة و 28 دقيقة الأهلي يحسم الصفقة الرابعة منذ حوالي 20 ساعة عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي منذ حوالي 18 ساعة عاجل.. الأهلي يضم 4 لاعبين غير مقيدين إفريقيا لمعسكر مباراة الزمالك منذ 35 دقيقة طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا منذ يوم مؤشر جديد يُقرب نجم الوداد من الدوري المصري منذ ساعة مسحة لـ"كهربا" قبل معسكر مباراة الأهلي والزمالك منذ أقل من ساعة مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة منذ حوالي 16 ساعة كاف يستقر على حكم نهائي أبطال أفريقيا منذ حوالي 9 ساعات حقيقة زواج رضوى الشربيني من زوج منى الشاذلي منذ حوالي 13 ساعة