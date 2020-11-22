محمد رمضان يتصدر ترند جوجل

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تصدر اسم الفنان محمد رمضان، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد نشر صورة له مع فنان إسرائيلي عبر السوشيال ميديا.







وكانت صورة محمد رمضان مع الفنان الاسرائيلي أثارت الجدل عبر السوشيال ميديا، أمس، حيث تعرض من هجوم شرس من قبل الجمهور، كما جاءت مقاطعه من رواد موقع التواصل الاجتماعي لمشاهدة أعمال محمد رمضان.







وأكد محمد رمضان، ، أنه "لم يكن يعرف الشخص الذي التقط صورة معه"، وذلك بعد ظهوره في صورة تجمعه مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي بالإمارات.