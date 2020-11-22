محمد رمضان يتصدر ترند جوجل

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:17 م
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
تصدر اسم الفنان محمد رمضان، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد نشر صورة له مع فنان إسرائيلي عبر السوشيال ميديا.



وكانت صورة محمد رمضان مع الفنان الاسرائيلي أثارت الجدل عبر السوشيال ميديا، أمس، حيث تعرض من هجوم شرس من قبل الجمهور، كما جاءت مقاطعه من رواد موقع التواصل الاجتماعي لمشاهدة أعمال محمد رمضان.



وأكد محمد رمضان، ، أنه "لم يكن يعرف الشخص الذي التقط صورة معه"، وذلك بعد ظهوره في صورة تجمعه مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي بالإمارات.

أخبار تهمك

مؤشر جديد يُقرب نجم الوداد من الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

سر تراجع موسيماني عن مشاركة مصطفى شوبير ضد أبوقير للأسمدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- إصابة لاعب جديد بفيروس كورونا داخل الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يضم 4 لاعبين غير مقيدين إفريقيا لمعسكر مباراة الزمالك

منذ نصف ساعة

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة زواج رضوى الشربيني من زوج منى الشاذلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ حوالي 18 ساعة

مسحة لـ"كهربا" قبل معسكر مباراة الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ يوم

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن العقوبة المتوقعة على إمام عاشور بعد الطرد أمام نادي مصر

منذ حوالي 12 ساعة

كاف يستقر على حكم نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن نتيجة المسحة الطبية الثانية لـ"كهربا"

منذ ساعة و 25 دقيقة

المصري يطلب التعاقد مع نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 م

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

عاجل.. الأهلي يضم 4 لاعبين غير مقيدين إفريقيا لمعسكر مباراة الزمالك

01:32 م

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

07:41 م

المصري يطلب التعاقد مع نجم الزمالك

12:08 م

الكشف عن نتيجة المسحة الطبية الثانية لـ"كهربا"

12:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»