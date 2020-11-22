مسحة لـ"كهربا" قبل معسكر مباراة الأهلي والزمالك

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:11 م
كهربا
كهربا
علي نبوي
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يجري محمود كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية جديدة غدا الاثنين؛ للاطمئنان عليه قبل الانضمام لمعسكر الفريق؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وخضع محمود كهربا لفحوصات وتحاليل طبية أمس السبت ــ بشكل منفرد ـ أثبتت جميعها تحسن حالة اللاعب بشكل كبير جدا، بينما يقوم بإجراء المسحة الطبية الأخيرة غدا؛ للتأكد من سلامته ولحاقه بمعسكر الفريق.

 

 وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، دخول الفريق، معسكرًا مغلقًا ابتداء من اليوم الأحد، وحتى الانتهاء من المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة.

 

جاء هذا القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة المقبل.

 

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