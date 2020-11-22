مقتل 14 مسلحا من عناصر الميليشيات إثر ضربات جوية في شرق سوريا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:13 م
سوريا
سوريا
وكالات
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أعلن المرصد السوري، اليوم الأحد، مقتل 14 مسلحَا من عناصر الميليشيات إثر ضربات جوية في شرق سوريا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استمرار الاشتباكات بوتيرة عنيفة، بين قوات الحكومة السورية وتنظيم داعش في محاور واقعة ضمن مثلث "حلب – حماة – الرقة"، مضيفاً أن المعارك تترافق مع قصف جوي مستمر من قبل الطائرات الروسية لصد الهجوم العنيف، وسط قصف واستهدافات برية بين الجانبين.

 

ووثق المرصد السوري خسائر بشرية جراء القصف والاشتباكات المتواصلة منذ الأمس، حيث قتل 11 عناصر في الجيش السوري والقوات الموالية له، كما قتل 13 من عناصر من داعش وسط معلومات مؤكدة عن مزيد من القتلى والجرحى بين الجانبين.

 

وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019، إلى ما لا يقل عن 601 قتيل من الجيش السوري والمسلحين الموالين له، بالإضافة لـ127 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

 

كما وثق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة سورية في هجمات التنظيم، فيما وثق المرصد كذلك مقتل 256 من داعش، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

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