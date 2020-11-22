عاجل- إصابة لاعب جديد بفيروس كورونا داخل الأهلي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩.

ونشر اللاعب عبر حسابه بموقع التواصل انستجرام "ستوري" يؤكد فيه إيجابية العينة التي خضع لها مع النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يخضع شريف للعزل الطبي وفقًا للبروتوكول الذي وضعته وزارة الصحة المصرية للمصابين بفيروس كورونا.

وكان شريف قد تواجد في معسكر منتخب مصر الماضي حيث نجح في تسجيل هدف في فوز الفراعنة على نظيره توجو.

وقدم شريف مستوى مميز للغاية في الموسم المنقضي مع فريق إنبي حيث سجل ١٤ هدفًا احتل بهم المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.

وتعد هذه الإصابة هي الرابعة داخل الأهلي بعد إعلان إصابة كلا من كهربا وصالح جمعة وأحمد ياسر ريان في الساعات الماضية.

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