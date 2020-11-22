مؤشر جديد يُقرب نجم الوداد من الدوري المصري
الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:06 م
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وجود مؤشر جديد يُقرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي من الإنضمام للدوري المصري.
وقال موقع " لي 360 سبورت " المغربي أن المهاجم الكونغولي كاسنجو كازادي مهاجم الوداد وافق على الإنضمام للمصري البورسعيدي مع وجود شرط واحد وهو الحصول على المستحقات المالية المتعلقة بما تبقي من منح التوقيع.
وأشار الموقع إلى أن الوداد واللاعب وافقا بالفعل على إبرام الصفقة خاصةً بعد أن بات كازادي خارج حسابات فوزي البنزرتي المدير الفني للوداد.