إبراهيموفيتش يُزين قائمة ميلان لمباراة نابولي فى الدوري الإيطالي

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ميلان الإيطالي قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نابولي اليوم الاحد لحساب مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.









وجاءت قائمة الميلان على النحو التالي :-





حراسة المرمى: أنطونيو دوناروما - جيانلويجي دوناروما - تاتاروسانو





خط الدفاع: كالابريا - كونتي - دالوت - دوارتي - جابيا - هيرنانديز - كايير - هيرنانديز





خط الوسط: بن ناصر - تشالهانوجلو - كاستييخو - دياز - هاوجي - كيسي - كرونيتش - ساليميكرس - تونالي





خط الهجوم: كولومبو - ريبيتش – إبراهيموفيتش





ومن المُنتظر أن يقوم الميلان في هذه المباراة دانييلي بونيرا المدرب المساعد الثاني للميلان خاصةً بعد إصابة ستيفانو بيولي المدير الفني ومساعده الأول جياكومو موريلي بفيروس كورونا.



